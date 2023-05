Filha de Juliano Cazarré vai passar por novo procedimento no coração: 'rezem por ela'

A jornalista Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, contou nas redes sociais que a filha caçula do casal, Maria Guilhermina, de 11 meses, vai passar por uma nova cirurgia no coração nesta segunda-feira (22). A bebê nasceu com Anomalia de Ebstein, uma anomalia congênita e considerada rara no coração.

“Amanhã, eu e a Guilhermina vamos para São Paulo para mais um procedimento, simples, no coraçãozinho dela. Conto com as orações de vocês”, escreveu Letícia no Instagram, nesse domingo (21).

Juliano também falou sobre a cirurgia nas redes sociais. “Amanhã ela [Maria Guilhermina] e a mamãe Letícia vão para São Paulo fazer um procedimento (simples) no coração valente da nossa pequena. Rezem para que o bom Deus siga realizando o milagre de sua cura”.

Maria Guilhermina já ficou sete meses internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a sua condição de saúde. Em janeiro, ela teve alta e pôde ir para casa com os pais.

A menina é a caçula da família. Juliano e Letícia são pais também de: Vicente, de 12 anos; Inácio, de 9; Gaspar, de 3; e Maria Madalena, de um 1 ano e 10 meses.