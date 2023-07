Filha de Carla Perez e Xanddy confirma estar namorando: 'minha pessoa favorita'

Filha do cantor Xanddy e da ex-dançarina Carla Perez, Camilly Victória anunciou oficialmente seu namoro pelas redes sociais na noite desta quinta-feira (27). Em vídeo postado no TikTok, a jovem compartilhou momentos com a americana Daze, incluindo um beijo.

"My fav person", escreveu Camilly Victória na legenda da publicação.

O registro mostra as duas em diferentes momentos, como se divertindo com jogos de basquete e comendo em restaurante. Elas também mostram as letras iniciais dos nomes de cada uma nas unhas.

A americana tornou o relacionamento público na quarta-feira (26). Também pelo TikTok, a jovem compartilhou um vídeo das duas dentro de um carro. Camilly aparece segurando um urso de pelúcia, e as duas dão um beijo.

Segundo informação do g1, Daze tem 21 anos e mora em Orlando, nos Estados Unidos. A jovem segue carreira na música.