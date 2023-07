Qual o motivo da saída de Henry Cavill da série 'The Witcher'?

O segundo volume da terceira temporada da série "The Witcher" foi lançada nessa quinta-feira (27). Agora completa, a trama se despede do ator Henry Cavill como intérprete de Geralt de Rívia.

A saída da série foi anunciada pelo próprio ator, no fim de 2022, em uma publicação no Instagram. "Minha jornada como Geralt de Rívia repleta de monstros e aventuras, infelizmente, vou deixar meu medalhão e minhas espadas para a 4ª temporada", dizia o anúncio.

Calvill não explicou o motivo da saída de "The Witcher". No entanto, segundo o site Deadline, o fim do ator na trama pode ter sido motivada pela sua agenda de trabalho.

Quem assumirá o papel de Geralt de Rívia é o ator Liam Hemsworth, de 32 anos, conhecido pela franquia "Jogos Vorazes" e pelo filme "A Última Música". Ele também falou sobre a mudança.

"Como fã de 'Witcher', estou muito feliz com a oportunidade de interpretar Geralt de Rívia. Henry Cavill tem sido um Geralt incrível, e estou honrado por ele me entregar as rédeas e me permitir pegar as lâminas do Lobo Branco para o próximo capítulo de sua aventura. Henry, sou seu fã há anos e me inspirei no que você trouxe para esse amado personagem", escreveu o ator em seu perfil do Instagram.

Como será a mudança?

A produção de "The Witcher" planeja reconhecer a saída de Henry Cavill da trama. Em entrevista ao Yahoo News, Tomek Bagiński, produtor executivo da série, deu a entender que as mudanças de atores será justificada na narrativa.

“Temos um ótimo plano para apresentar nosso novo Geralt e nossa visão para o personagem de Liam Hemsworth. Não vou me alongar por questões de spoilers, mas é algo muito próximo à metalinguagem dos livros, especialmente vista no quinto livro. É uma ideia fiel à mitologia da saga e bem próxima da trama dos romances", disse Tomek.

O produtor ainda afirmou que a ideia vai de acordo com os livros, tendo em vista, que Ciri descobre o conceito de outras dimensões em "A Senhora do Lago", livro de Andrzej Sapkowski originalmente publicado em 1999.