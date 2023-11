Filha de Bruce Willis fala sobre o estado de saúde do pai, diagnosticado com demência

Tallulah, filha do ator Bruce Willis com Demi Moore, atualizou o estado de saúde do pai, diagnosticado com demência frontotemporal no início do ano. Em entrevista ao The Drew Barrymore Show, a herdeira do artista revelou que, apesar da doença, Bruce segue a mesma pessoa.

"Ele é o mesmo", disse a estilista. "O que aprendi a esse respeito é que isso é a melhor coisa que você pode pedir. Eu sinto o amor quando estou com ele. Ele é meu pai e ele me ama, o que é realmente especial”, declarou.

Veja também

DIAGNÓSTICO

Bruce Willis foi diagnosticado com afasia em 2022 e precisou parar de atuar. No início deste ano, a família compartilhou um comunicado atualizando o estado de saúde do ator: “A condição de Bruce progrediu e agora temos o diagnóstico de demência. Infelizmente, os desafios da comunicação são apenas um sintoma da doença que ele enfrenta”.

A condição do astro de Hollywood afeta o processamento da linguagem e as habilidades de comunicação. A demência frontotemporal pode causar lentidão de movimentos, rigidez, problemas de equilíbrio, entre outros.

Desde então, a família do ator se uniu para cuidar dele e apoiar um ao outro. Emma, atual esposa de Bruce, possui a ajuda da ex-mulher do ator, a também atriz Demi Moore, e também dos três filhos que teve com ele, Rumer, de 35 anos; Scout de 32 e Tallulah, de 29.