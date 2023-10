Esposa de Bruce Willis conta que 'surtou' após diagnóstico de doença do ator

A esposa de Bruce Willis, a modelo Emma Heming, confessou que "surtou" ao pesquisar na internet os sintomas do marido, em meio ao tratamento contra a demência dele por causa da afasia.

A condição do astro de Hollywood afeta o processamento da linguagem e as habilidades de comunicação, e foi tornada pública em março de 2022. Posteriormente, o diagnóstico de Willis evoluiu para demência frontotemporal, que pode causar lentidão de movimentos, rigidez, problemas de equilíbrio, entre outros.

“Eu não sabia para onde ir, o que procurar, pesquisava as coisas e estava me assustando”, disse Heming no episódio do último domingo (1º) da série “Make Time To Connect”, divulgado no YouTube.

“Não havia muitas [informações sobre a doença], mas vocês apareceram", afirmou ela, referindo-se às fundadoras do podcast "Remember Me", Maria Kent Beers e Rachael Martinez. "Comecei a ouvir [o podcast] e pensei: 'Meu Deus, estou muito grato por ouvir as histórias de outras pessoas que estão passando situações parecidas'", emocionou-se Emma.

A modelo — que é mãe de Mabel, 11 anos, e Evelyn, de 9, frutos do relacionamento com Willis — ressaltou que os cuidadores do ator, de 68 anos, têm sido uma fonte de apoio para ela.

A esposa do astro de "Duro de Matar" admitiu, no último dia 26 de setembro, que é “difícil saber” se o ator está ciente de sua condição e deterioração da saúde. “É difícil para a pessoa diagnosticada, é difícil também para a família. E isso não é diferente para Bruce, ou para mim, ou para nossas meninas. Quando dizem que é uma doença familiar, é mesmo”, lamentou.