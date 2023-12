Fernanda Paes Leme anuncia saída de podcast com Giovanna Ewbank

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme anunciou que irá deixar a apresentação do podcast “Quem Pode, Pod”, que apresenta em parceria com Giovanna Ewbank. Ela está grávida da primeira filha, fruto do relacionamento com Victor Sampaio, e quer ter mais tempo para se dedicar à família.

“Hoje chega ao fim uma fase muito importante para mim, profissionalmente e pessoalmente. O 'Quem Pode, Pod' não foi uma plataforma para mostrar mais o meu trabalho, mas também foi um lugar para eu aprender muito, evoluir, me divertir, conhecer e redescobrir pessoas especiais. Aqui eu acertei, errei, virei meme, brilhei, refleti muito sobre questões muito sérias, viralizei e também aprendi a olhar mais para dentro”, disse, na terça-feira (26).

Ela aproveitou o comunicado para enaltecer a amiga Giovanna. “Que período especial eu pude passar ao seu lado, Gioh. A sua espontaneidade única, seu carisma e a sua generosidade. Te observar, te ver evoluir e compartilhar tantas vivências aqui com você. Por mais de 50 programas, a minha profunda admiração, respeito e compreensão por você só aumentou. Você é uma luz imensa. E cada reunião, cada programa, foi uma oportunidade de observar o que você tem melhor para oferecer, que é ser você. Obrigada por tanto”.

Apesar do anúncio, Fernanda e Giovanna continuarão a parceria em 2024: elas vão comandar o programa “Quem Não Pode, Se Sacode”, no GNT.