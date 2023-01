Felipe Neto revela que conhece Marília Miranda, participante do BBB 23

O influenciador digital Felipe Neto acompanha o BBB 23 e usa o Twitter para comentar as novidades do reality show. Nessa terça-feira (24), ele estava na torcida para a dupla Fred Nicácio e Marília Miranda continuar no jogo, mas com a ida dos participantes para o Quarto Secreto, o influencer ficou dividido.

Primeiro, ele disse que iria se dedicar para votar e Fred retornar ao reality show, na quinta-feira (25). No entanto, em seguida, revelou que conhece Marília pessoalmente e estava sendo injusto.

“Já estou avisando ao meu chefe que estou passando mal para ficar o dia todo votando para o Fred ficar amanhã”, escreveu ele.

Logo em seguida, mudou de ideia: “Agora não vou mais falar sobre esse paredão, tá amigos? Acho injusto com a Marília, uma pessoa que eu gosto, desejo tudo de bom e que já veio na minha casa. Só defendo o Fred ficar pelo entretenimento do jogo. Ele é absolutamente insuportável e isso deixa o programa bom. Só isso”, pontuou.

Apesar de ter dito que Marília, que é maquiadora, já foi na casa dele, Felipe Neto não deu detalhes de como os dois se conheceram.