Felipe Neto diz que continua como 'morto' nos dados do Ministério da Saúde

O influenciador digital Felipe Neto reclamou, em suas redes sociais, sobre seus dados no CadSUS, plataforma do Ministério da Saúde. Em outubro de 2021, ele teve seus dados hackeados e, até agora, as informações continuam com falhas. No cadastro, o youtuber está dado como morto.

"Uma zona e zero preocupação para resolver. Resumo da gestão Bolsonaro em tudo", escreveu.

Outros influenciadores também tiveram o mesmo problema em 2021. Felipe Castanhari e sua namorada, Nyvi Estephan, também tiveram dados alterados no Sistema Único de Saúde. No caso de Castanhari, seus dados pessoais foram trocados por xingamentos.