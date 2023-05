Faustão será substituído por Glenda Kozlowski e Zeca Camargo na Band, diz colunista

Para substituir o programa 'Faustão na Band', que seguirá no ar até o fim de julho, mesmo sem a presença do apresentador Fausto Silva, a Bandeirantes planeja um novo programa diário para o mesmo horário, com apresentação dos jornalistas Glenda Kozlowski e Zeca Camargo, também ex-globais. Informação é do colunista Flávio Ricco, do R7.

Segundo Ricco, os diretores Cris Gomes, Beto Silva e Renato Moreira, que foram da Globo para a Band com Faustão, já têm decididas as suas saídas da emissora, após as gravações combinadas até julho.

O departamento comercial da casa já estaria trabalhando na nova missão, com Glenda e Zeca. A direção do novo programa deve ser de Ignácio Iglesias, o Nano, que também esteve com Zeca no "1001 Perguntas".

Formato

Não se sabe ainda como será o formato do programa que substituirá o "Faustão na Band". Apenas se especula que a proposta seja colocar no lugar outro conteúdo "bem popular".

Em nota enviada a Ricco, a Band reconheceu e agradeceu a Faustão "pelo seu trabalho grandioso e de qualidade que mudou a história do horário nobre" da emissora e comunicou a saída dos diretores após a descontinuação do programa.

"A emissora seguirá investindo em entretenimento para toda a família na faixa das 20h30 de segunda a sexta-feira. A nova atração, por ter um novo formato, será dirigida por Ignácio Iglesias, que já atuou em programas como 'CQC', 'A Liga', 'Pesadelo na Cozinha' e '1001 Perguntas'. Ele trabalhará com a atual equipe de produção. Detalhes sobre o novo projeto serão anunciados em breve", disse a nota.