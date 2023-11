Famosos prestam homenagem à atriz Elizângela, morta nesta sexta-feira

Após a morte de Elizângela do Amaral, aos 68 anos, na noite desta sexta-feira (3), diversos famosos manifestaram pesar e prestaram solidariedade aos familiares, nas redes sociais. A atriz teve uma parada cardiorrespiratória e morreu em Guapimirim, no Rio de Janeiro.

Autora de novelas como "O Clone" e "Travessia", Gloria Perez publicou uma foto da artista com a seguinte legenda: "Amiga, inteligente, divertida, aquela atriz visceral, sonho de qualquer autor: vestia sem medo nem pudor a pele das personagens. Estou sem palavras", escreveu.

Colegas de elenco em "O Clone", Solange Couto relembrou momentos de gravações. "Tive a alegria de conhecer e trabalhar com a querida Elizângela. Hoje nos despedimos dela e tenho certeza que já está sendo recebida como filha amada pelo nosso Pai. Quero expressar meus sinceros sentimentos para toda família, fãs e amigos próximos, um abraço com carinho para todos", escreveu.

Lúcio Mauro Filho em seu Instagram escreveu uma pequena homenagem a artista. "Brilhou da infância até os dias de hoje, uma carreira marcada pela leveza e o talento. Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores desta grande atriz", publicou o ator.

Boninho respondeu à publicação lamentando o ocorrido. "Que triste! Era especial", escreveu.

Estrelando nos cinemas como Gal Costa, Sophie Charlotte, que atuou ao lado de Elizangela na novela "Ti Ti Ti", em 2010, da TV Globo, também prestou homenagem.

"Uma grande parceira de cena! Muito carinhosa! A cada cena uma descoberta, uma energia, uma alegria. Sou grata por esse encontro, que me ensinou tanto", escreveu nos stories do Instagram.

Quem foi Elizângela do Amaral

Elizangela do Amaral Vergueiro nasceu em 11 de dezembro de 1954 no Rio de Janeiro. Ela é filha do executivo Emílio do Amaral Vergueiro e da dona de casa Rosalinda da Mata Resende Vergueiro. Aos 7 anos, teve seu primeiro papel como atriz, na TV Excelsior. Na época, ela fazia comerciais ao vivo.

Nas telas da TV Globo, ficou conhecida por papéis marcantes em como Nicole, na novela "Ti-Ti-Ti" (2010); Íntima, mãe de Belezinha, personagem da Bruna Marquezine, na novela "Aquele Beijo" (2011); e Esma, esposa de Kemal (Ernani Moraes), na produção "Salve Jorge" (2012).

Além disso, também participou do seriado "Segunda Dama" (2014), como Edinéia, e da novela "Império" (2014), como Jurema. Em "A Força do Querer" (2017), fez Aurora, mãe de Bibi.