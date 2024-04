Fábio Assunção publica que não vê a filha caçula há sete meses e fãs mostram preocupação

Fábio Assunção usou o Instagram, nessa quinta-feira (18), para postar uma espécie de homenagem/apelo de saudade, relacionado à filha Alana. A menina vai completar três anos no próximo dia 27, mas, de acordo com o texto do ator, há "7 meses, 1 semana e 5 dias" não vê o pai. O ator está longe da garota, que é fruto da união com Ana Verena, de quem o pai vive um tumultuado processo de separação.

“Alana, minha filha. Teu pai e teus irmãos estão te esperado há 7 meses, 1 semana e 5 dias!!!! Venha. Aqui tem amor, tem a gente, tem o teu Ze!! Filha, assim que você puder voltar, haverá tua família pra te receber, com muita festa. Te amamos. A gente tá morrendo de saudades!!!! Vem logo!!!", suplicou Fábio. O post citou, ainda, os outros dois filhos do artista: João, do casamento com a empresária Priscila Borgonovi, e Ella Felipa, da união com a fotógrafa Karina Tavares.

Os comentários dos fãs foram de preocupação, no geral. "O que ocorreu com a filha dele?", foi a pergunta de muitos seguidores. Alguns, no entanto, criticaram a vida amorosa atribulada do ator. "Mais uma mulher que ele se separa... Não sei porque ele resolve casar se sabe que não vai ficar junto", disse uma pessoa. "Usar as redes para isso é expor a sua filha. Não acho legal. Arranje um jeito de falar com ela que não seja público. Acho mais saudável", criticou mais um.

Outros seguidores defenderam o astro e os seus direitos como pai. "Quanto amor pelos filhos. Isso ninguém pode duvidar, jamais", deixou uma fã. "7 meses? Não fique tanto tempo!!! Vá até ela! Busque ajuda! É muito tempo!", aconselhou mais uma. "As pessoas têm que saber separar as relações, quem separou foi o casal, mas a filhinha que é dos dois não tem nada a ver com a separação dos pais, acho isso uma judiação com a criança", analisou outra.

Relembre

Fábio Assunção e Ana Verena se separaram no fim de novembro do ano passado e, na época, a atriz usou as redes sociais para pedir ajuda. Logo depois, ela excluiu o post, que, no entanto, já tinha sido alardeado entre os internautas. “Não, não tá tudo bem. As fotos são lindas, mas aqui dentro não tá tudo bem. Preciso de ajuda, não tô aguentando passar por tudo isso sozinha. Violência é uma coisa que vem das formas mais variadas: psicológica, moral, emocional, física”, afirmou ela.

No meio de outubro, o ex-casal anunciou a separação publicamente, mas o que chamou mesmo a atenção foi que vizinhos escutaram gritos de briga entre os dois, de acordo com informações da colunista Fabíola Reipert. O barulho foi tão incômodo, com pedidos de ajuda de uma voz feminina, que pessoas próximas da residência chamaram a polícia.

Fábio Assunção e Ana Verena estavam casados desde 2020. Em outubro, eles confirmaram a decisão do término do relacionamento por meio da assessoria do artista para a revista Quem, porém, sem deixar nada registrado em publicações em seus perfis.