Fabiana Justus remove nódulo em nova cirurgia: 'Um problema a menos'

Fabiana Justus, de 37 anos, passou por uma nova cirurgia, desta vez para retirar um nódulo benigno e uma glândula tireóide. O procedimento realizado nesta quinta-feira (1º) é um passo indireto na luta contra a leucemia.

Por meio do Instagram, a filha de Roberto Justus contou que descobriu o nódulo há anos, em exames de rotina. "Com todas as quimioterapias que fiz esse ano, o nódulo acabou desregulando meu cálcio e tornou necessária a paratireoidectomia, ou seja, a retirada do nódulo e da glândula que tinha o nódulo", explicou.

"Cirurgia realizada COM SUCESSO!!!! Obrigada Deus, mais uma vez!!! E obrigada a vocês por todas as orações como sempre! Graças a Deus, tudo certo! A cirurgia foi ótima! Um problema a menos, ufa! Eu já sabia que um dia teria que tirar, agora foi!"

Ao longo da semana, a influenciadora já vinha preparando os 4,5 milhões de seguidores para a cirurgia. "Amanhã é o dia da minha cirurgia, agradeço imensamente a todo mundo que vai rezar por mim. É uma cirurgia simples, pequena, um corte no pescoço e vai tirar um nódulo benigno em uma glândula que não pode ficar lá. Vão sobrar três paratireoides que vão dar conta do recado", disse ela.

Diagnóstico de leucemia

Em janeiro deste ano, Fabiana foi diagnosticada com leucemia mieloide aguda. Em março, após meses em tratamento, ela se submeteu a um transplante de medula óssea. Após receber o órgão de um doador anônimo, ela seguiu internada até ter alta, um mês depois.

"Querido doador, ainda não podemos nos conhecer e nem saber quem somos... mas eu já te considero TANTO! Você doou sua medula sem saber para quem. Sem pedir nada em troca. Ah, se todos no mundo fossem assim. Você só soube que sou adulta e que precisava com urgência. E você não hesitou. Foi lá, fez os exames necessários e doou", desabafou Justus, à época.