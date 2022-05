Xuxa tem reencontro com fã cearense e recebe faixa de presente: 'Sempre Rainha'

A professora Sandra Helena Freitas de Lima, 45 anos, fã da apresentadora Xuxa há quase três décadas teve um reencontro especial com a artista nesta semana em Fortaleza. Ela foi recebida pela eterna "Rainha dos Baixinhos" e aproveitou o momento para presentear a apresentadora com uma faixa escrita "Sempre Rainha".

O encontro durante os bastidores das gravações do "Caravana das Drags", nesta quinta-feira (27) — no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

Cercada por seguranças e por uma multidão de outros fãs, Xuxa agradeceu a cearense, deu autógrafos e usou as peças dadas pela fã. Sandra Helena comemorou muito o momento e também foi aplaudida durante o vídeo.

Sandra Helena acompanha eventos da apresentadora há 28 anos. O primeiro encontro com Xuxa aconteceu na década de 1990. "Meu primeiro contato com ela, pessoalmente, foi aqui em Fortaleza, em 1994, em um show no Beach Park. De lá pra cá, foram muitos encontros lindos cheios de emoção".

Legenda: Cearense acompanha shows de Xuxa desde os anos 1990 Foto: Arquivo Pessoal

Antes mesmo do encontro no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, a fã cearense esteve com Xuxa no Aeroporto de Fortaleza.

Acampamento na frente da Casa Rosa, antiga mansão de Xuxa

Legenda: Cearense ao lado do pai e cão de estimação de Xuxa Foto: Arquivo Pessoal

Em julho de 2001, Sandra Helena saiu do Ceará para acampar na antiga mansão da apresentadora Xuxa, a Casa Rosa. O imóvel de luxo é localizada no bairro Várzea Grande, no Rio de Janeiro.

Na porta da mansão, a cearense chegou a encontrar o pai de Xuxa e até um dos animais de estimação da apresentadora.

De acordo com informações da Revista Veja São Paulo, a antiga mansão de Xuxa Meneghel, denominada por ela como Casa Rosa, e onde morou por muitos anos, agora pertence à Verônica Costa, política e criadora do selo musical Furacão 2000.