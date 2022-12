Ex-mulher de MC Dricka posta fotos com hematomas e feridas de supostas agressões

A ex-mulher de MC Dricka expôs os detalhes das agressões sofridos por ela e que teriam sido causados pela funkeira. Larissa Novais usou as redes sociais para mostrar os ferimentos e hematomas.

Novais já havia relatado ter aberto um boletim de ocorrência por violência doméstica no dia 17 de novembro. Além disso, ela afirmou que já havia deixado a casa onde morava com Dricka em São Paulo.

As informações são do jornal Extra.

"Não vou mais me calar. (...) Não acho justo comigo mesma esse silêncio todo, pessoas me julgando, dizendo que eu estou mentindo porque eu não vim me pronunciar. Jamais mentiria num assunto tão grave", disse Larissa no Instagram.

Novais explicou que demorou a expor as agressões por medo de atrapalhar a carreira da ex-mulher.

"Mas na hora de prejudicar meu psicológico, me agredir, me humilhar, me impedir de levar minhas coisas, coisas do meu filho, da minha cachorra, ninguém pensou", disse.

Reposta da cantora

Sobre as agressões, a equipe da MC Dricka afirmou que está apurando as acusações e que só irá se pronunciar após as conclusões do trabalho.

"A MC Dricka, através de sua assessoria de imprensa vem se manifestar acerca dos últimos acontecimentos envolvendo o nome da artista. Diante de tudo o que está sendo veiculado, a equipe jurídica da cantora está apurando as acusações imputadas e todos os episódios narrados, para que, somente após a conclusão de todos os trabalhos realizar o pronunciamento oficial. Todas as medidas estão sendo tomadas e, o silêncio da artista nesse momento se faz necessário, por cautela e para que não seja cometida nenhuma injustiça e, toda a verdade seja de fato esclarecida. Mc Dricka é uma mulher preta, de origem periférica, com orientação sexual homossexual e repudia todo e qualquer tipo de violência, fazendo questão sempre de externar isso através do seu trabalho, para que todos que a seguem possam acompanhar e entender melhor sobre sua luta diária", diz a nota.

"Por se tratar de um assunto sério e que envolve questões legais e, diante da necessidade de preservação da ética e sigilo dos profissionais envolvidos, não será repassada nenhuma informação, até que tudo seja apurado e chegue ao conhecimento da equipe jurídica, bem como da artista. Mc Dricka agradece a todas as mensagens de carinho, apoio e solidariedade que tem recebido e garante que em breve, fará questão de se manifestar em respeito a sua família, aos fãs e todas as pessoas que acompanham direta ou indiretamente seu trabalho e toda sua jornada até aqui", finaliza.