Ex-membro do grupo de K-pop NCT 127 é indiciado por acusação de estupro coletivo

O cantor sul-coreano Moon Taeil, ex-membro do grupo de k-pop NCT 127, está sendo investigado por participar de um suposto estupro coletivo. O caso teria acontecido em junho, mas só ganhou repercussão no País em agosto.

Nesta segunda-feira (7), a SM Entertainment, que cuida da carreira do artista, confirmou as acusações à imprensa coreana. Em um breve comunicado, a empresa afirmou que investigações estão acontecendo, mas que “é difícil dar uma declaração no momento”.

Conforme a imprensa local, o crime teria sido praticado por Taeil e mais dois amigos contra uma jovem inconsciente. Até o momento, o astro não se pronunciou sobre o assunto. Caso seja condenado culpado, ele pode pegar sete anos de prisão, de acordo com a legislação local. Atualmente, o caso segue em investigação na Promotoria Distrital Central de Seul, capital da Coreia do Sul.

Veja também Zoeira Caso Diddy: celebridades envolvidas com rapper pagaram vítimas para evitar denúncias, diz advogado Zoeira Veja vídeo do momento em que Raquel Brito passa mal durante prova em 'A Fazenda'

Quem é Moon Taeil

O cantor de 30 e alcançou a fama mundial quando integrou o NCT 127 em 2015. Além disso, ele também ficou conhecido pelas suas músicas solo e suas colaborações com outros nomes do gênero.

Taeil foi expulso do grupo de k-pop em 28 de agosto, pouco depois das acusações virem à tona. Em comunicado à imprensa, a SM Entertainment reconheceu que as alegações eram “muito sérias”.

“Com o desenrolar dos fatos, decidimos que ele não continuará suas atividades com o time. Conversamos com Taeil e decidimos que ele não fará mais parte do grupo. Atualmente, Taeil está cooperando fielmente com a polícia. Compartilharemos declarações adicionais conforme a investigação avança”, diz o texto.