Caso Diddy: celebridades envolvidas com rapper pagaram vítimas para evitar denúncias, diz advogado

Celebridades que teriam sido citadas de forma sigilosa em acusações contra Sean 'Diddy' Combs, o rapper P. Diddy, fizeram acordos com as vítimas para manter os nomes fora da exposição midiática, segundo apontou o advogado do caso, Tony Buzbee. Em entrevista ao portal TMZ, ele explicou que os nomes de alguns envolvidos não deve vir a público esta semana.

P. Diddy foi acusado de crimes como tráfico sexual e extorsão em um processo que já teria contabilizado mais de 120 vítimas. "Todo mundo está focado em quais outras celebridades estavam envolvidas, quem vai ser nomeado, quem vai ser exposto. Não espero que isso aconteça esta semana", disse ele, diminuindo o tom em relação a outros famosos.

Conforme declaração de Buzbee, a intenção é não se precipitar em relação ao assunto. "Queremos ter certeza de que, se nomearmos pessoas além de Combs, faremos nossa lição de casa, porque isso criará uma tempestade de fogo, e entendemos isso. Se você estava lá na sala, participou, viu acontecer e não disse nada ou ajudou a encobrir, na minha opinião, você tem um problema", reforçou.

O advogado ainda pontuou que muitos outros nomes estão envolvidos, incluindo pessoas que permitiram a realização dos abusos e até mesmo quem nunca interviu nas ações criminosas ocorridas durante as festas do rapper. Apesar de citar os acordos, ele afirmou que deve ser duro com os envolvidos.

Ainda assim, ele explicou ao TMZ, outras celebridades foram chamadas para se esclarecer de forma discreta. "Em todos os casos, especialmente em casos como esse... porque é do melhor interesse da vítima, tentamos resolver essas questões sem abrir um processo público e já fizemos isso com alguns indivíduos, muitos dos quais você já ouviu falar", finalizou.

As amizades mais próximas de Diddy, inclusive, estiveram sob os holofotes nas últimas semanas, justamente porque surgiram em imagens relacionadas aos famosos 'freak-offs'. Anteriormente, Buzbee apontou que muitos ficariam chocados com os nomes envolvidos no caso.