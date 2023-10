Ex-Masterchef Leo Young é surpreendido por tiroteio: ‘chegaram fuzilando’

O chef de cozinha Leo Young, campeão da terceira temporada do Masterchef Brasil, ficou preso em um tiroteio na Avenida dos Bandeirantes, zona sul da capital paulista, na tarde dessa segunda-feira (2).

Enquanto dirigia seu carro particular pela via durante o dia, o profissional foi surpreendido por uma intervenção policial que o forçou a parar o seu veículo. Assustado e precisando desabafar, o chef usou as redes sociais para relatar os momentos de tensão que viveu. “Meu Deus do céu, estou passando mal, tremendo até agora”, afirmou.

Segundo Leo Young, o tiroteio aconteceu após policiais civis à paisana abordarem um carro que estava parado na frente do seu. “Dez tiros, chegaram fuzilando o carro. Eu não sabia que era polícia porque estavam sem farda. Travei, achei que era cena de filme, sei lá. Não entendi”, relatou ainda. “Quando entendi, abaixei aqui no carro mas, se volta um tiro do bandido, ia na minha direção", completou.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou, em nota, que o tiroteio envolveu um suspeito de receptação que foi preso em flagrante na ocorrência.