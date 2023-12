Ex de Romário desabafa e diz que filha voltou de viagem com pneumonia: 'Não foi bem cuidada'

Isabella Bittencourt, ex-companheira do senador Romário, fez um longo desabafo no Instagram após a filha do ex-casal, Ivy, voltar de viagem com o pai com princípio de pneumonia.

A farmacêutica explicou que Ivy passou alguns dias com Romário no Nordeste, e que na ocasião ela já estava gripada. A mãe mandou os medicamentos, mas disse que a jovem não foi bem cuidada. Isabella ressaltou que Ivy é pessoa com deficiência e tem síndrome de Down.

“Ela tinha que ficar sob cuidados, mas lá ela não foi bem cuidada, foi exposta a sol, piscina, vento, praia, barco... Na véspera de voltar fui informada que ela estava com febre e tinha piorado, falei para levar ela direto para o hospital e aí fui ironizada”, disse Isabella no desabafo.

A farmacêutica também relatou que mandaram ela mesma levar a filha ao hospital.

“Infelizmente eu tenho que vir aqui dividir esta situação de descaso, que não é um fato isolado, mas algo que vivenciamos, minhas filhas e eu, há mais de dez anos, em várias situações das nossas vidas”, escreveu Isabella na legenda do vídeo. A mulher ainda é mãe de Belinha, também fruto da relação com Romário.

“Eu nunca expus nada porque não gosto de aparecer, sempre fui discreta na minha vida particular, mas esse meu temperamento passivo e pacifista só prejudicou a vida das minhas filhas e as privou de muitas coisas, e eu hoje me culpo por isso. Foram inúmeros abusos psicológicos, descasos e restrições que passamos diariamente. Sempre busquei resolver as coisas de maneira pacífica, aceitando tudo que nos era proposto sem reclamar para evitar gerar conflitos. Sou mãe solo, sim, entendo por mãe solo aquela que está presente em tempo integral, no dia a dia, com a responsabilidade de cuidar, educar e tomar todas as decisões sozinhas. Não tenho rede de apoio nem família por perto para me ajudar, muito menos cuidadora para minha filha que é PCD (pessoa com deficiência) e tem síndrome de Down, e tenho que me virar para trabalhar e dar conta de tudo isso. Hoje cansei e acordei. Ainda tem muito mais coisas”, contou.

Romário não se pronunciou sobre o assunto nas redes sociais.