Ex-BBB Lucas Penteado é hospitalizado após ser socorrido em hotel

O ator Lucas Penteado, 26, está internado em um hospital de São Paulo por problemas de saúde mental. O artista teve uma crise em um hotel localizado na região da Avenida Paulista, no bairro da Bela Vista. Em vídeo obtido pelo portal Terra, ele aparece sendo levado por uma ambulância a gritos.

Conforme o portal de notícias, Lucas Penteado foi socorrido pelos pais, Andrea e Janderson, que chamaram a ambulância.

Em contato com a reportagem, Ariel de Castro Alves, advogado, confirmou que o ator foi internado.

"No início da tarde de ontem, 25 de outubro, o ator Lucas Penteado teve um estresse emocional quando estava num hotel no centro de São Paulo. O ator foi socorrido pelo pai e pela mãe e foi encaminhado numa ambulância para atendimento médico especializado de saúde mental", explicou o advogado do ator em nota oficial.

No vídeo, Lucas Penteado aparece cercada pelos familiares e paramédicos. Aparentemente alterado, ele grita frase sem conexões e o nome Nayara, atual namorada do ator.

"Eu não tentei me matar, não sou suicida [...] eu sou revolucionário [...] Nayara [...] não estou reagindo, esse só não é meu plano de saúde", declarou Lucas, enquanto era amarrado na maca.

Histórico

Lucas Penteado já foi acusado por ex-namoradas de usar drogas e ser uma pessoa violenta.



Durante sua passagem pelo BBB21, uma ex namorada chegou a registrar ocorrência por cárcere privado. Na época, ela afirmava que ele a proibia de voltar para a casa dos pais e a trancava dentro da casa em que moravam.