Ex-BBB Lucas Fernandes vai ser pai de gêmeos: 'notícia mais espetacular da minha existência'

O ex-BBB Lucas Fernandes, participante da 18ª edição do reality, anunciou que vai ser pai de gêmeos. O modelo, que também é apresentador do programa "Vamos Descobrir", da TV Verdes Mares, divulgou a notícia aos seguidores no Instagram, com uma foto ao lado da mulher, Ana Lúcia Vilela.

"Vou ser pai! Acordamos em uma manhã de sábado. Ana chegou pra mim sentindo muito enjoo. Disse que acreditava estar grávida. No momento a única reação que tive foi: 'ok, vamos fazer um teste.' Fui racional, não pensei na possibilidade daquilo ser real", iniciou o ex-brother.

Lucas ainda revelou aos fãs que sempre teve o sonho de ser pai e agora sente uma felicidade genuína.

Legenda: Lucas ao lado da mulher, Ana Lúcia Vilela Foto: Reprodução/Instagram

"De um lado queria muito, porém do outro, não queria me frustrar com uma resposta negativa. Ser pai sempre foi um desejo meu. Fizemos o teste e o resultado saiu. Positivo! Foi a notícia mais espetacular de toda a minha existência. A partir daquele exame a 'minha vida' deixou de existir para dar lugar à 'nossa vida'. Éramos três, agora seremos quatro", escreveu.

Ex-parceiros de confinamento do modelo desejaram felicitações na publicação. "Que lindo! Parabéns para vocês", comentou a apresentadora Ana Clara. "Aeeeeeee que da hora irmão, parabéns", comemorou Viegas. "Que irado! Muitas felicidades a vocês", desejou Breno Simões.