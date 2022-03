De Fortaleza ao Oriente, nova temporada do ‘Vamos descobrir’ estreita conexões entre Ceará e o mundo

Dizem que o cearense está em todos os lugares. Mas o Ceará também resguarda vários locais em si. A riqueza de nosso chão transita do litoral ao sertão, da serra ao contexto urbano. Somos força, pluralidade e encanto. A nova temporada do “Vamos descobrir” parte desse princípio a fim de estreitar conexões entre a terrinha e os mais instigantes destinos do mundo. Afinal, quais são as semelhanças entre o nosso Estado e as nações do globo?

Apresentado por Lucas Fernandes, o programa responde a essa pergunta a partir deste sábado (5), às 14h10, na programação da TV Verdes Mares. Com novos episódios e, portanto, um mergulho mais profundo em países, culturas e experiências, a atração reserva ao público saberes e imagens de tirar o fôlego. O roteiro contempla aspectos como gastronomia, espiritualidade, natureza e aventura.

Legenda: O roteiro de viagens contempla aspectos como gastronomia, espiritualidade, natureza e aventura Foto: Arquivo pessoal

O Verso já conferiu um pouco do que vai rolar nos próximos meses e adianta: vem muita beleza e emoção pela frente. “Começamos essa temporada lembrando um pouquinho do que rolou no ano de 2019, em Israel e na Jordânia. Em seguida, fomos para a Síria, mostrando um lado que a grande mídia não mostra. Depois, partimos para Dubai e Turquia. E a jornada só está começando”, festeja Lucas Fernandes.

Com muita sensibilidade e espírito desbravador, o cearense nos toma pela mão ao contornar diferentes paisagens de forma leve e atenta – embora não menos comprometida. Uma das maiores qualidades de Lucas é ir além do lugar-comum típico de programas de viagem, contextualizando de forma geral as trilhas por onde passa.

Legenda: Com muita sensibilidade e espírito desbravador, Lucas Fernandes nos toma pela mão ao contornar diferentes paisagens de forma leve e atenta Foto: Arquivo pessoal

Na Síria, por exemplo, o apresentador não se detém apenas nos costumes do país, mas na guerra que mudou a fisionomia da localidade. Nesses instantes, sentimos com ele o peso dos acontecimentos, refletindo sobre história, memória e legado cultural.

Lucas Fernandes Apresentador “Estamos empenhados em produzir conteúdos muito legais, mostrando que a TV cearense pode fazer algo nesse segmento respeitado no mundo inteiro. Além de muita qualidade, temos muitas coisas interessantes para mostrar”.

No total, serão 44 episódios exibidos aos sábados até dezembro deste ano, contornando da Europa ao Oriente Médio, passando por Fortaleza e cidades do interior do Ceará. O princípio é dos mais nobres: entender que nosso solo está em perfeita comunhão com outras partes do mundo por meio de detalhes tão vivos quanto importantes.

Sentidos apurados

Diretor de fotografia do “Vamos descobrir”, Thelmo Maia explica que o programa mescla conceitos jornalísticos, técnicos e cinematográficos, construindo uma identidade visual própria. O foco é apurar totalmente os sentidos da audiência, numa magnética combinação de cores, texturas e enquadramentos.

“O conceito é unir cinema, poesia e jornalismo. Temos que estar de cara pro vento, de cara para o acaso. O ‘Vamos descobrir’ é o dia a dia. Existe um roteiro, de fato – não tem como criar nenhum tipo de projeto sem ter um guia formado – mas essas ideias são construídas diariamente”, detalha.

Legenda: Thelmo Maia e Lucas Fernandes: dupla empreende inspiradoras e ricas travessias pelas artérias do mundo Foto: Arquivo pessoal

Assim, os personagens apresentados são os mais diversos, bem como as histórias e lugares atravessados. Eles partem para lugares como Israel, Jordânia, Paris, Síria, Emirados Árabes, Turquia, Istambul e Capadócia. Há momentos de alegria e descontração; outros, de pesar e silêncio. A vida como ela é pelas lentes generosas do realizador.

“Em síntese, esse é um projeto no qual você aguça os sentidos. A proposta é tentar ser – no meu caso, enquanto diretor de fotografia – os olhos do telespectador. Deixá-lo pertinho do Lucas Fernandes, sentindo o que ele está sentindo. Todas as nuances e camadas, toda a magia que o ser humano pode experimentar”.

Legenda: No total, serão 44 episódios exibidos, contornando da Europa ao Oriente Médio, passando por Fortaleza e cidades do interior do Ceará Foto: Arquivo pessoal

No episódio exibido neste sábado, os paralelos são entre Tel Aviv e Fortaleza, sobretudo a partir da orla dos dois lugares. Ao imergir na capital cearense, entra em cena personagens como Dragão do Mar; já quando se fala em Jerusalém, todo o esplendor da trajetória de Jesus Cristo ganha corpo. “É sentir, viver essa experiência dos dois lados”, complementa Thelmo.

Pontes culturais

Para Lucas, o maior destaque da atração é entender que o mundo é menor do que imaginamos ao colocarmos em evidência similaridades entre diferentes territórios. E, principalmente, saber que o Ceará possui um papel historicamente relevante na realidade de muitos países.

“Se levarmos em consideração o Líbano, temos uma comunidade libanesa muito grande aqui, famílias importantes que são cearenses (os Jereissati, os Romcy). Existem várias pessoas que compõem nossa cultura e que são de países que a gente nem imagina”, ilustra.

Legenda: No total, serão 44 episódios exibidos todos os sábados até dezembro, contornando da Europa ao Oriente Médio, passando por Fortaleza e cidades do interior do Ceará Foto: Arquivo pessoal

“Assim como o Ceará, por exemplo, foi o local que liderou o pedido de exílio de refugiados no início da Guerra na Síria, e muito além. São várias similaridades. A gente é tido como o povo ‘judeu do Nordeste’: inteligentes, carismáticos, respeitados no mundo todo. Quanto mais eu viajo e conheço, mais admiro o meu povo, por entender que a nossa cultura é mais rica do que conseguimos imaginar”.

Fábio Ambrósio, diretor de programação da TV Verdes Mares, reitera as qualidades da atração ao imergir nesse universo tão singular. Todo o conteúdo e as imagens captadas, segundo ele, são de encher os olhos.

“O programa visita várias partes do mundo e traça paralelos com a nossa cultura. Ao irem, por exemplo, para territórios da Jordânia e de Israel, logo surge uma referência com a cidade de Canindé, por exemplo, devido à religiosidade cearense. Além disso, não existe banco de imagens na atração, são todas imagens captadas e de extrema qualidade. Vale a pena ficar ligado”.

Preparados? Então, vamos descobrir.



Serviço

Programa “Vamos descobrir”, com Lucas Fernandes

Nova temporada neste sábado (5), às 14h10, na TV Verdes Mares. Exibição sempre aos sábados, no mesmo horário.

