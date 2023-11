Ex-assistente de Will Smith afirma ter flagrado o ator fazendo sexo oral com colega de elenco

O ator Will Smith tem enfrentado momentos difíceis nos últimos anos, com incidentes notórios e revelações pessoais de sua esposa, Jada Pinkett Smith. Agora, ele virou alvo de novos rumores, desta vez por parte de seu ex-assistente, Brother Bilaal.

Em entrevista publicada, nesta segunda-feira (13) o o ex-funcionário do ator afirmou, para o podcast de Tasha K, que já flagrou Will Smith fazendo sexo com Duane Martin, colega de elenco do astro na série "Um Maluco no Pedaço" ("The Fresh Prince of Bel-Air") e ex-marido de Tisha Campbell.

Bilaal descreveu os detalhes do que viu, embora não haja nenhuma garantia de que o que disse realmente aconteceu. “Abri a porta do camarim de Duane e foi quando vi Duane fazendo sexo anal com Will”, disse Bilaal. O ex-assistente também foi explícito sobre a anatomia de Smith, comparando seu pênis ao tamanho de um “dedinho do pé”.

Veja também

Por meio de sua assessoria, em comunicado enviado ao TMZ, nesta terça-feira (14), Will insistiu que a história foi “completamente inventada” enquanto outra fonte disse ao site que Smith está “considerando tomar medidas legais”.

A vida de Will tem sido foco de muita atenção ultimamente. Jada Pinkett Smith surpreendeu o mundo no mês passado quando revelou que ela e o astro estavam vivendo vidas completamente separadas desde 2016. As revelações surgiram um pouco antes de a atriz lançar seu livro de memórias "Worthy".

Sobre o que levou ao fim do relacionamento, a artista falou: "O que acabou com o nosso relacionamento foram várias coisas. Quando chegámos a 2016, estávamos exaustos de tentar. Acho que nós, os dois, ainda estávamos presos na nossa fantasia sobre o que pensávamos que a outra pessoa deveria ser", contou à jornalista americana da NBC News, Hoda Kotb, em 13 de outubro