Evan Rachel Wood conta detalhes de abusos de Marilyn Manson em documentário

O documentário da HBO 'Phoenix Rising' teve a primeira parte exibida no domingo (23), no Festival de Sundace, trazendo a história do relacionamento abusivo entre Evan Rachel Wood e Marilyn Manson. A atriz já havia citado que foi vítima de abuso em 2016, mas só compartilhou o nome de Manson em fevereiro de 2021.

"Não é sobre vingança ou sobre 'ele é um monstro e precisa ser punido e destruído.' Ele já foi destruído. Aquele homem não é mais um homem; ele se foi", diz Evan Rachel em uma das cenas da produção dirigida por Amy Berg.

Concedendo detalhes sobre a relação a artista conta que o cantor a aterrorizou física e psicologicamente, ameaçando-a de morte. Além disso, ele chegou a decorar a casa com objetos nazistas, mesmo sabendo que ela era judia, e a violentou nas gravações do clipe da música 'Heart-Shaped Glass'.

"Ele estudou como manipular pessoas. Ele é um predador", diz Sara Lynn Moore, mãe de Evan Rachel Wood que também fala no documentário.

Legenda: Evan Rachel namorou com Marilyn Manson entre 2007 e 2010 Foto: AFP

Investigações

Atualmente, Marilyn Manson está sendo investigado e ainda passa por processos envolvendo abusos sexuais. Até então, ele negou as denúncias alegando que todas as relações ocorreram de forma consensual.

Enquanto isso, 'Phoenix Rising', que fala sobre o relacionamento entre os dois, tem expectativa de estreia para o segundo semestre deste ano.