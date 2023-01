Esposa de Daniel Alves publica mensagem de apoio em meio à detenção do jogador

A modelo espanhola Joana Sanz publicou, na quinta-feira (19), uma foto segurando a mão do marido, Daniel Alves, e escreveu a legenda “Juntos”. Desde a manhã desta sexta-feira (20), o jogador está detido em Barcelona, na Espanha, após ser acusado de agredir sexualmente uma mulher em uma boate no dia 30 de dezembro.

Segundo o jornal Marca, o juiz vai decidir se manda Daniel Alves para a prisão ou se deixa o atleta em liberdade.

No dia 1º de janeiro, dois dias após a suposta agressão sexual, Daniel Alves postou uma foto ao lado da esposa e da sogra desejando feliz ano novo aos seguidores. “Feliz 2023 a todos! Que reverbere o amor entre os semelhantes e que as maldades e os rancores diminuíam dos corações”.

Joana Sanz perdeu a mãe

No início do mês, Joana perdeu a mãe, que tinha um tumor no útero. Há três dias, a modelo publicou um desabafo em seu Instagram. Ela acredita que a mãe não foi atendida corretamente pelos médicos por ter uma doença mental.

“Minha mãe assinou para fazer a cirurgia em 29 de novembro, eles não deram a ela uma sala de cirurgia até hoje, 17 de janeiro, tarde demais. No dia 10 de janeiro ela foi internada muito doente, com dificuldade para respirar, com anemia, infecção pelo tumor e intestino perfurado... Ela estava indo embora. Acho que era isso que os médicos estavam esperando que acontecesse. Parece que por causa de sua doença mental, não valeu a pena salvar sua vida. Espero que você tenha gostado do Natal com meus impostos enquanto minha mãe, como muitas outras, morria lentamente esperando a cirurgia”, escreveu.