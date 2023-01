Daniel Alves vai prestar depoimento à polícia em processo por agressão sexual, diz jornal

O jogador Daniel Alves vai prestar depoimento sobre a acusação de agressão sexual na próxima sexta-feira (20). O interrogatório foi um pedido da polícia catalã, que recebeu a denúncia. A informação foi dada pela tv espanhola "Antena 3".

Antes do depoimento, o jogador vai passar por alguns procedimentos, como ter as digitais colhidas e ser fotografado. A depender da conversa, uma medida cautelar poderá ser pedida pelo promotor. Jornalista da Antena 3, Carlos Quílez explicou detalhes do caso e afirmou que o brasileiro será fichado.

“Primeiro, ele será detido e depois transferido por uma viatura para a cela onde será ouvido como investigado pela suposta agressão sexual. Ele está na Espanha desde ontem e desde o primeiro momento os seus advogados falaram com a Polícia, explicando que o cliente estava à sua disposição”, revelou o jornalista.

O lateral é acusado de ter tocado em uma mulher sem a permissão dela. Além disso, ele também teria colocado a mão dentro da roupa dela. O caso teria ocorrido dentro de uma boate em Barcelona, no dia 30 de dezembro. O jogador chegou a rebater as acusações.

Atualmente, Daniel Alves defende o Pumas (MEX). Ele também foi convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo do Catar.