Esposa de Bruce Willis vai lançar livro sobre doença do ator

A esposa de Bruce Willis, Emma Heming, afirmou que está escrevendo um livro sobre a doença do marido a partir de sua perspectiva. O ator norte-americano foi diagnosticado com demência frontotemporal e teve de se afastar do trabalho em 2022.

Em entrevista exclusiva à revista People, Emma disse que a previsão é de que o livro fique pronto no próximo ano. Além disso, ela desabafou que a rede de apoio que tem sido construída em torno dela "tem sido vital" para ajudá-la a lidar com o processo.

Uma reportagem da US Weekly mostrou que, desde o diagnóstico, a família do astro de "Duro de Matar" (1988) está praticamente vivendo na mesma casa. "Estão todos lá, o tempo todo", declarou uma fonte. "Depois que Bruce foi diagnosticado, todos se uniram para manter intacta a memória da família e estar presente como um lembrete constante de que o amam. Tudo gira em torno dele", completou.

Trabalho de conscientização

Desde o diagnóstico do marido, Emma tem sido uma importante voz nas redes sociais para a conscientização sobre a patologia: "Por mais difícil que tenha sido apresentar o diagnóstico de DFT de Bruce, eu sabia que precisava levantar a minha voz para conscientizar sobre esta doença".

"O mundo precisa saber que nem toda demência é Alzheimer e que nem toda demência tem impacto na memória", acrescentou, detalhando alguns sinais de comportamento na demência. "Uma doença como essa, por exemplo, apresenta alterações de comportamento, personalidade, linguagem ou movimento", finaliza.