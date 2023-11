Em aparição rara, filha de Bruce Willis compartilha momento de carinho com o pai

A filha do meio do ator Bruce Willis e da atriz Demi Moore publicou compartilhou um momento de carinho com o pai, registrado no Dia de Ação de Graças, comemorado em 23 de novembro nos Estados Unidos.

Scout Willis, filha de Bruce Willis e Demi Moore, registrou um momento fofo com o pai durante a comemoração de Ação de Graças, na quinta-feira (23). O ator, que foi diagnosticado com demência frontotemporal no início deste ano, aparece segurando a mão da jovem, enquanto ambos… pic.twitter.com/vW3SOL0GMq — Hugo Gloss (@HugoGloss) November 26, 2023

Na ocasião, o ator aparece gentilmente segurando a mão da filha Scout Willis, de 32 anos. O ator foi diagnosticado com demência frontotemporal no início deste ano, o que tornou aparições públicas cada vez mais raras.

Em publicação no Instagram, Emma Heming, esposa do ator, agradeceu pelo amor da família.

"Estou grata e agradecida por conhecer esse tipo de amor. Desejo a todos vocês um Feliz dia de Ação de Graças", escreveu na publicação.

Ele passou a Ação de Graças com as cinco filhas, com genros, com a esposa e a ex-mulher, a atriz Demi Moore.