Esposa de Alec Baldwin defende marido acusado de matar diretora em set: 'parte meu coração'

A empresária Hilaria Thomas Baldwin, 38, defendeu o marido Alec Baldwin, 64, em uma nova publicação no Instagram, no sábado (20). O ator é acusado de disparar uma arma no set do filme "Rust" e matar a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, 42. Hilaria disse que "parte seu coração" perceber o companheiro triste desde a tragédia, ocorrida em outubro de 2021.

Halyna foi vítima de uma bala disparada da arma manuseada por Alec Baldwin. O ator alega que estava treinando uma prática quando a arma disparou sem ele apertar o gatilho. O diretor Joel Souza também foi ferido.

No Instagram, Hilaria Baldwin destacou que permanece ao lado de Alec. "Não irei a lugar algum. Tire todo o tempo para ficar triste. Eu estou aqui", escreveu.

Em resposta à esposa, o ator agradeceu o apoio. Na mesma mensagem, criticou a cobertura midiática da tragédia.

"Todos naquele set sabem o que aconteceu, mas a narrativa na imprensa, em geral, ignora tudo isso. Embora existam apenas duas vítimas reais, neste caso, acho difícil suportar a insistência de tantos de que eu acordei naquele dia e violei todos os procedimentos de segurança que aprendi ao longo de 40 anos", defende-se.

Novamente em resposta ao marido, Hilaria declarou: "A tristeza que você carrega todos os dias parte meu coração. Não sei por que e como isso aconteceu, mas queremos desesperadamente uma resposta. Só queria que, enquanto isso, eu pudesse protegê-lo da crueldade. Você está seguro conosco, Alec".

Desde fevereiro deste ano, o ator está sendo processado por homicídio culposo pela família de Halyna Hutchins. O advogado da família dela apontou uma lista de "pelo menos 15 procedimentos padrão da indústria" que teriam sido ignorados pelos produtores durante as gravações.