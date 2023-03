Ernesto Paglia reaparece na Globo para homenagem ao lado de Sandra Annenberg

Três meses após deixar a Globo, Ernesto Paglia retornou à emissora para participar do programa ‘Encontro’, nesta sexta-feira (31). Ao lado da esposa, Sandra Annenberg, o jornalista conversou sobre os 50 anos do ‘Globo Repórter’, marco que terá comemoração especial.

Especial do Globo Repórter

Durante a atração comandado por Patrícia Poeta, Paglia falou sobre a celebração, que reexibirá reportagens memoráveis do programa jornalístico ao longo do mês: "eu tenho a honra de ter fechado esse primeiro programa dos cinco que vão marcar os 50 anos do programa”.

Nesta sexta, a edição especial do Globo Repórter deverá ir ao ar às 23h15, após o ‘Big Brother Brasil 23’.

Carreira de Ernesto Paglia

Na emissora global, onde passou quase 44 anos, o comunicador fez história, chegando a realizar reportagem no Ártico, além de cobrir oito Copas do Mundo e as manifestações do movimento “Diretas Já”.