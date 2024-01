Enquete BBB 24: Giovanna Pitel, Nizam ou Raquele? Vote em quem você quer que fique no jogo

Giovanna Pitel, Nizam e Raquele estão no 4º Paredão do Big Brother Brasil 24. A berlinda foi definida ainda na noite desta sexta-feira (19), com dinâmica que contou com votação do líder e da casa no confessionário. Um deles será eliminado do reality no domingo (21).

O Paredão foi triplo. A dupla de anjo precisou imunizar um participante em consenso, escolhendo MC Bin Laden. O líder emparedou um, precisando escolher um dos participantes que já estavam "Na Mira do Líder". Assim, Matteus estava entre Juninho, Nizam, Giovanna Pitel, e Raquele. Ele escolheu Pitel.

Já a casa votou no confessionário, com cada brother escolhendo duas pessoas diferentes. Os dois mais votados — Nizam e Raquele — foram ao paredão. Não houve Prova Bate-Volta.

FORMAÇÃO DO PAREDÃO

O líder Matteus precisou escolher um dos participantes que estavam "Na Mira do Líder", decidindo puxar Giovanna Pitel. Antes de começar a votação, a dupla de anjos precisou imunizar um participante. Em consenso, Lucas Luigi e Lucas Henrique deram a imunidade para MC Bin Laden.

Na votação no confessionário, cada participante precisou escolher dois brothers para ir à berlinda. Confira os votos:

Luigi votou em Davi e Bia

Beatriz votou em Vinícius e Nizam

Michel votou em Juninho e Fernanda

Davi votou em Nizam e Rodriguinho

Fernanda votou em Alane e Giovanna Lima

Lucas Henrique votou em Davi e Alane

Juninho votou em Marcus Vinícius e Giovanna Lima

Leidy Elin votou em Rodriguinho e Raquele

Giovanna Pitel votou em Marcus Vinícius e Michel

Giovanna Lima votou em Nizam e Fernanda

Raquele votou em Nizam e Deniziane

Vinícius votou em Alane e Marcus Vinicius

Alane votou em Nizam e Raquele

Marcus Vinícius votou em Vinícius e Raquele

Nizam votou em Isabelle e Raquele

Deniziane votou em Vinícius e Nizam

Isabelle votou em Nizam e Rodriguinho

Wanessa Camargo votou em Vinicíus e Fernanda

MC Bin Laden votou em Davi e Marcus Vinícius

Yasmin Brunet votou em Vinícius e Davi

Rodriguinho votou em Raquele e Davi

Nizam foi o mais votado pela casa, com 7 votos. Raquele, Vinícius e Davi ficaram empatados, com 5 votos cada. O líder Matteus precisou dar o voto de minerva e escolheu colocar Raquele no paredão.

COMO FUNCIONA O NOVO SISTEMA DE VOTAÇÃO?

Agora, os votos são contabilizados de forma diferente no Big Brother Brasil. As duas opções disponíveis são como 'Voto da Torcida' e 'Voto Único'.

Com o voto da torcida, o usuário realiza o login normalmente com a conta Globo e pode votar quantas vezes achar necessário. Já com o voto único, o usuário só vota uma vez em cada paredão, sendo necessário confirmar o CPF para validação do voto.

O resultado da votação será uma média entre os dois sistemas, com o peso de 50% para cada um deles. Segundo a produção do reality show, a mudança atende um dos pedidos dos espectadores do programa.