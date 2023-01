Enquete BBB 23: parcial mostra resultado acirrado entre Fred e Marília

O "paredão do Quarto Secreto" está acirrado entre Fred Nicácio e Marília no BBB 23. A dupla foi enviada para o cômodo especial com 66,26% do público e agora disputam uma vaga para retornar à casa mais vigiada do Brasil.

De acordo com enquete realizada pelo Diário do Nordeste, Fred atualmente conta com 51,2% dos votos. Marília vem logo atrás, com 48,8% da preferência dos leitores.

VEJA A PARCIAL DA ENQUETE:

Legenda: A parcial mostra Fred como o escolhido para voltar ao jogo Foto: Reprodução

A parcial não é um reflexo da votação oficial. O resultado e o retorno do brother ou da sister para a casa ocorrem nessa quinta-feira (26).

Reação da dupla ao quarto

Fred e Marília foram surpreendidos com o Quarto Secreto e informados sobre a dinâmica pelo apresentador Tadeu Schmidt.

"Isto não é um Paredão Falso tradicional, um de vocês vai embora definitivamente em breve o outro vai voltar para o BBB 23. Vocês entraram na casa juntos, passaram por tantas coisas juntos, agora são adversários diretos", disse o apresentador.