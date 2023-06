Enquete A Grande Conquista: parcial aponta eliminado da semana no reality show

A participante Ana Paula Almeida, 46 anos, deve ser a próxima eliminada do reality A Grande Conquista, conforme mostra o resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. A atriz e apresentadora enfrenta a "Zona de Risco" ao lado de Tiago Dionísio e Murilo Dias.

Ao todo, ela recebeu 27,1% dos votos do levantamento, enquanto Murilo Dias, em segundo, recebeu 36,1% dos votos, e Tiago obteve 36,8%.

A enquete questionou quem o público gostaria que ficasse no programa, e contabilizou mais de 2,9 mil votos até a tarde desta quinta-feira (15). Como ela foi a menos votada para ficar, deve ser a eliminada do programa. O resultado oficial será divulgado na noite desta quinta.

Legenda: Ana Paula Almeida recebeu a menor quantidade de votos e, portanto, deve ser a eliminada Foto: Reprodução

Formação da Zona de Risco

Na terça-feira (13), a berlinda começou com a escolha dos Donos da Mansão, Alexandre Suita e Tálamo, que indicaram Murilo. A dupla não entrou em acordo sobre o porquê da escolha pelo conquisteiro.

Em seguida, os demais competidores votaram nos proprietários. O resultado foi um empate, 7 a 7, mas devido à consequência escolhida pelo público, que anulou dois votos do empresário e de Daniel Toko, o jornalista foi para a berlinda. No cara a cara, Ana Paula foi a preferida e ocupou a última vaga da berlinda.

Nessa quarta-feira (14),Tálamo venceu a Prova da Virada e indicou Dionisio para seu lugar na zona de eliminação.