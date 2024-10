Enquete A Fazenda: parcial atualizada aponta quem deve se livrar da roça

O peão Gilson continua o favorito entre os leitores do Diário do Nordeste para virar o fazendeiro da semana e se livrar da roça na noite desta quarta-feira (23), em "A Fazenda 16", conforme aponta a parcial atualizada da enquete. O participante conta com 41,16% dos votos dos leitores, seguido da peoa Julia Simoura, com 39,89%, e Fernando com 18,4% da preferência do público.

A Prova do Fazendeiro será realizada nesta noite, na Record TV, a partir das 22h30. Quem vencer a dinâmica se livrará de participar da nova roça do reality show.

Legenda: Enquete aponta preferência do público em A Fazenda Foto: Reprodução

Esta enquete não interfere na formação oficial da roça, que será anunciado ao vivo pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a formação da roça?

A dinâmica de terça-feira (22) começou com Gui, que venceu a Prova de Fogo e teve que escolher entre o Poder Laranja e o Branco, que interferem diretamente na formação da Roça. O peão escolheu o Poder Branco e deu o Poder Laranja para Luana.

O Poder Branco garantiu uma imunidade para Gui, além da chance de imunizar outra pessoa. Ele escolheu imunizar o Sacha.

O fazendeiro da semana, Yuri, também indicou alguém para a zona de eliminação. Ele escolheu Gilson. Após a decisão do fazendeiro, foi a vez de os peões votarem entre si.

Julia foi a mais votada pela casa e ocupou o segundo lugar da roça. Ela pôde puxar um dos moradores da Baia para a zona de eliminação. No entanto, devido o Poder Laranja, Luana interveio no processo ao escolher Fernanda Campos e Fernando Presto como opções da roceira, que acabou optando pelo último.

Na dinâmica do resta um, Luana sobrou, fechando a formação. Por ser a última, precisou vetar em um dos quatro da Prova do Fazendeiro e escolheu o chef.