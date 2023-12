Empresário de Alexandre Pires é afastado de cargo após ser preso em operação da PF

Investigado por suposto envolvimento em esquema de garimpo ilegal, Matheus Possebon, empresário do cantor Alexandre Pires, foi afastado das funções até que as investigações sobre o caso sejam concluídas, conforme nota divulgada pela empresa Opus Entretenimento, na noite dessa quarta-feira (6).

Veja também

De acordo com informações da CNN, o profissional atuava como prestador de serviços na realização de eventos musicais e no agenciamento de carreiras, apesar de não ter participação na sociedade do empreendimento.

Além de representar Alexandre Pires, Possebon era responsável por gerenciar as agendas de diversos nomes conhecidos da música brasileira, como Seu Jorge, Ana Carolina, Victor e Léo, Jota Quest, Claudia Leitte, Daniel e Maurício Manieri.

GARIMPO ILEGAL

Em operação chamada ‘Disco de Ouro’, a Polícia Federal prendeu Possebon, na manhã da última segunda-feira (4), em Santos, no litoral de São Paulo. O empresário foi levado para uma unidade da PF e permanecerá detido preventivamente.

Matheus e Alexandre são suspeitos de participar de um suposto esquema de garimpo ilegal em terras pertencentes ao povo Yanomami. O cantor, inclusive, teria recebido, ao menos, R$ 1 milhão de uma mineradora investigada. Ambos negaram envolvimento com o crime.