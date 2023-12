Patrimônio de Alexandre Pires tem mansão de R$ 16 milhões e apartamento em condomínio de Neymar

Alvo de operação da Polícia Federal, o cantor Alexandre Pires é investigado por ter recebido cerca de R$ 1 milhão de uma mineradora que tem ligação com o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, em Roraima.

Segundo informações do jornal O Globo, o artista é dono de um extenso patrimônio e vive em uma mansão avaliada em R$ 16 milhões na região da Granja Viana, em São Paulo.

O imóvel de dois andares foi posto à venda no fim do ano passado. Com um terreno de 6.902 m², a propriedade tem itens como piscina, sauna, estacionamento para 200 veículos, duas cozinhas industriais, ofurô e jardim de inverno. No anúncio de venda da mansão, o anúncio informa: “Um verdadeiro oásis decorado com muito requinte”.

O cantor também é proprietário de um imóvel em Itapema, em Santa Catarina, estimado em R$ 4 milhões.

Vizinho de Neymar

Pires ainda possui um apartamento no condomínio Yachthouse Residence Club, em Balneário Camboriú (SC), no prédio que é considerado o edifício mais alto do Brasil, com 81 andares e 275 metros de altura.

No mesmo edifício, Neymar é proprietário de uma cobertura quadríplex. Os apartamentos do condomínio custam, em média, R$ 8 milhões.

Defesa Nega

Nesta terça-feira (5), a defesa de Alexandre Pires negou o envolvimento do artista com garimpo.

"Alexandre Pires foi tomado de surpresa diante da recente operação da Polícia Federal que indevidamente envolveu seu nome. Por fim, salientamos que o cantor e compositor Alexandre Pires jamais cometeu qualquer ilícito, o que será devidamente demonstrado no decorrer das investigações, reiterando sua confiança na Justiça brasileira", alega a defesa.

Ainda na terça, o empresário que gerencia a carreira de Alexandre, Matheus Possebon, foi preso pela PF em Santos (SP), após desembarcar do cruzeiro temático de Alexandre Pires.

Vice-presidente da Opus Entretenimento, empresa que faz o gerenciamento de carreira de Alexandre Pires e outros artistas como Ana Carolina, Alcione, Jota Quest e Daniel, Possebon está no centro de investigações por financiar o garimpo na terra indígena Yanomami.