Em meio à briga com o filho, Andressa Urach chora em vídeo e desabafa: ‘cansada’

A modelo Andressa Urach publicou um vídeo em seu canal do YouTube e fez um logo desabafo. Passando por uma briga pública com o filho mais velho, Arthur Urach, a ex-A Fazenda chora nas imagens e diz que está cansada.

“É mais emocional. Parei no hospital por causa de uma crise de ansiedade. Não posso me estressar que fico muito mal, tenho pressão alta. Também por causa do borderline, é muito complicado controlar as emoções, apesar de achar que tenho evoluído muito. Não que eu não tenha quase perdido a cabeça, mas acho que estou melhorando bastante. Se estou triste, se eu estou mal, você vai ver no meu rosto. Não consigo esconder, fingir que está tudo bem e que não tem nada acontecendo. Mas vida que segue”, diz ela em parte do vídeo, que tem, ao todo, 14 minutos.

No domingo (17), Arthur relatou em um vídeo que pediu para mãe apagar um vídeo no qual fala mal da namorada dele, a influenciadora digital Brenda Medeiros. Andressa, no entanto, mandou o filho “ir cuidar da vida dele”.

Além disso, ele pediu para a mãe pedir desculpas publicamente pelo que falou, mas não obteve dela um retorno positivo.

Ex-fazendeira já chamou filho de ingrato

No início de julho, em entrevista à Quem, Andressa também chamou Arthur de ingrato por abandonar um aparamento que ela havia conseguido para ele.

“A gente estava de mudança para o interior e ele pediu para ela que viesse junto, para morar comigo e com o meu marido. Como nosso apartamento era muito pequeno, aluguei um para eles terem privacidade. Abri também uma barbearia para o Arthur, já que ele é formado. Mas ela é uma menina que quer morar em cidade grande e cursar moda. Não se adaptou aqui e convenceu Arthur a morar com ela em Porto Alegre”, detalhou a ex-A Fazenda na época.

Além de Arthur, Andressa é mãe de Leon, que nasceu em fevereiro, fruto do casamento da modelo com Thiago Costa.