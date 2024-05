Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de maio

A sorte pode estar a caminho. Júpiter chegou no signo de Gêmeos e permanece até maio de 2025. Onde Júpiter toca, potencializa, cresce e expande. E agora, o grande benéfico, vai iluminar os assuntos geminianos: comunicação, trocas, vendas, interação e negociações. Existe um momento raro no céu, pois o Sol, Júpiter e Vênus estão alinhados em Gêmeos e as novidades vão chegar. Você não precisa ficar preso num único caminho, existem muitas opções. É tempo de experienciar, se adaptar e encontrar saídas. Faça escolhas e foque no que é importante.

Signo de Câncer hoje

Júpiter em Gêmeos vai trazer um pouco de silêncio para sua vida, marcando um período de introspecção e planejamento para você. Prepare para

grandes mudanças que virão até maio de 2025. Aproveite para refletir sobre seus objetivos e o que você deseja alcançar. Cuide da sua saúde mental, psíquica e emocional.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.