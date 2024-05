Atriz e segurança entram em conflito em Cannes após vitória do filme Anora; veja vídeo

O glamour do tapete vermelho de Cannes deu lugar, por alguns momentos, a cenas lamentáveis com direito a dedo na cara, empurrão e gritaria. A situação ocorreu após o anúncio do filme "Anora" como vencedor da Palma de Ouro.

Nas redes sociais, viralizaram vídeos que mostram a confusão entre pelo menos três atrizes e uma profissional responsável pela segurança no local.

Veja o vídeo

A atriz dominicana Massiel Taveras teve um desentendimento com a segurança do evento ao ser impedida de posar para fotógrafos enquanto subia as escadas que davam acesso a um dos cinemas.

Massiel quis abrir a cauda longa do vestido, que exibia a imagem de Jesus Cristo, mas a profissional insistiu que ela precisaria continuar seguindo percurso para não interromper o fluxo dos demais que circulavam no lugar.

Massiel demonstrou irritação com o fato, mas não parou aí: a profissional estendeu o braço na frente da atriz com o objetivo de interromper a captação das imagens por parte dos fotógrafos. A segurança acompanhou Massiel, como se a escoltasse. A artista, então, a empurrou.

Dias antes, a mesma segurança se envolveu em outro episódio delicado com a cantora e atriz Kelly Rowland, ex-vocalista do grupo Destinty's Child. A artista também se irritou com o fato de a profissional ter "apressado" a sua caminhada no tapete vermelho.

A atriz sul-coreana Yoona também se envolveu em uma discussão com a profissional em outra sessão de gala. Ela também se revoltou ao ser escoltada pela profissional o tapete vermelho.