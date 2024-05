Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de maio

A sorte pode estar a caminho. Júpiter chegou no signo de Gêmeos e permanece até maio de 2025. Onde Júpiter toca, potencializa, cresce e expande. E agora, o grande benéfico, vai iluminar os assuntos geminianos: comunicação, trocas, vendas, interação e negociações. Existe um momento raro no céu, pois o Sol, Júpiter e Vênus estão alinhados em Gêmeos e as novidades vão chegar. Você não precisa ficar preso num único caminho, existem muitas opções. É tempo de experienciar, se adaptar e encontrar saídas. Faça escolhas e foque no que é importante.

Signo de Aquário hoje

Júpiter se muda para Gêmeos, trazendo 12 meses de crescimento para os relacionamentos amorosos. Este trânsito vai expandir suas paixões. Pode ser que você encontre um amor verdadeiro. Se você está pensando em ter filhos, este será um período propício para a gravidez. Se você trabalha com arte ou qualquer outra forma de expressão criativa, prepare-se para um ano de grandes realizações.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.