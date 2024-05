Angélica diz que usa brinquedos eróticos com Luciano Huck e já conversou sobre não monogamia

A apresentadora Angélica, de 50 anos, falou sobre o casamento de 20 anos com Luciano Huck em entrevista ao jornal “O Globo”. A artista confessou que o sexo sempre teve “espaço grande” no relacionamento.

“Aí vieram os filhos e a energia vital se voltou para a maternidade. Agora que eles cresceram, passamos a olhar um para o outro de novo. Usamos brinquedinhos eróticos. A intimidade faz com que o sexo fique melhor. Diria que ocupa 60%, hoje”, afirmou.

Angélica também disse que ela e Luciano falam sobre a não monogamia: “A gente fala sobre isso, temos amigos que são. Porém, dois desses casais adeptos da não monogamia não deram certo e os exemplos ficaram esquisitos”.

A artista ainda relatou que tem vontade de fazer uma nova cerimônia para comemorar os 20 anos de casamento, já que quando casou, em 2004, estava grávida.

“Queria fazer outro casamento, mas estou com preguiça (risos). Estava tão grávida quando me casei (em 2004) que não curti tanto a festa. A vontade de fazer a renovação de votos é enorme, estamos negociando isso. Seria uma celebração só para os íntimos, meus filhos entrando com a gente e eu, vestida de noiva. Numa praia na Bahia. Quem sabe”.

Por fim, Angélica afirmou que ela e Luciano têm os mesmo objetivos de vida a longo prazo. “Temos projetos juntos. E respeito, que é o mínimo. Depois de um tempo, por mais que tenha a coisa do tesão, prevalece a amizade. O dia a dia requer muito isso porque não é sempre que a libido está lá em cima. O frio na barriga vai e vem”.