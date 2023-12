Angélica grava especial com Eliana para o SBT

Angélica topou participar de um programa do SBT a convite de Eliana, sua amiga pessoal. A apresentadora grava nesta terça-feira (5), no Rio de Janeiro. As informações são da Folha de S. Paulo.

Eliana foi visitar a mansão de Angélica e Luciano Huck e mostrar o local para os seus telespectadores. Luciano, como concorre com Eliana na Globo no mesmo horário, não vai aparecer no especial.

Será a primeira aparição de Angélica em um programa do SBT depois de 27 anos. Em 1993, a apresentadora foi contratada pela emissora e apresentou três programas: Passa ou Repassa, TV Animal e Casa da Angélica. Após o fim do acordo, ela foi para a Globo.

Eliana recentemente também participou do “Angélica: 50 e tanto”, programa de Angélica disponível no Globoplay.