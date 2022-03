Elon Musk e Grimes tiveram segunda filha em segredo

A cantora Grimes revelou que teve uma filha em segredo com o ex-marido, o bilionário e dono da Tesla, Elon Musk, por uma barriga de aluguel. A criança nasceu em dezembro de 2021, alguns meses após o anúncio do divórcio do casal, que reatou o relacionamento. Eles já são pais de X Æ A-Xii Musk, um menino, nascido em maio de 2020.

A revelação foi feita pela cantora em entrevista à revista Vanity Fair, publicada nesta quinta-feira (10). A artista contou a informação quando o bebê começou a chorar durante a entrevista para a publicação. Na ocasião, o primeiro filho do casal estava com o pai.

Grimes não quis revelar o nome completo da criança, mas disse que a família a chama de "Y". Os dois reataram o relacionamento após o nascimento da filha.

Grimes Cantora "Me refiro à Elon como meu namorado, mas somos muito fluídos. Estamos morando em casas separadas e somos melhores amigos. Nos vemos o tempo inteiro. Temos nosso próprio tipo de relacionamento e eu não espero que as pessoas entendam."

Na época em que o casal escolheu o nome do primogênito, a cantora explicou que "X" significava a "a variável desconhecida"; "Æ", a escrita élfica de Ai que, conforme ela, pode significar amor ou inteligência artificial; e "A-Xii" é o nome do precursor do SR-17, a aeronave preferida do casal que, segundo a vocalista, é não-violenta, mas efetiva.

Legenda: O casal mantém a amizade e decidiu seguir cuidado do filho juntos Foto: reprodução

Na entrevista, a Grimes ainda revelou que o casal pretende ter outros filhos além dos dois primeiros. "Sempre quisemos pelo menos três ou quatro."

