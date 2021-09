Elon Musk e Grimes terminam casamento após três anos juntos

O bilionário Elon Musk e a cantora Grimes confirmaram que o casamento de três anos chegou ao fim. O fundador da SpaceX e CEO da Tesla declarou ao portal PageSix que os dois estão "semi" separados, mas que mantém a amizade e continuam cuidando juntos do filho X Æ A-Xii Musk, de 1 ano.

"Ainda nos amamos e nos vemos com frequência, estamos bem", afirmou o empresário. "Meu trabalho com SpaceX e Tesla requer que eu fique no Texas ou viajando pelo mundo, enquanto o trabalho dela é em Los Angeles. Ela está comigo e o bebê X fica em outro quarto."

O casal estava junto desde 2018 e em maio de 2020 tiveram o primeiro filho. Eles foram juntos ao MET Gala 2021 no início de setembro, em Nova York, Estados Unidos. Após o evento, Elon deu uma festa no clube de membros particulares Zero Bond, onde foi visto com Grimes, conforme o PageSix.

Legenda: O casal mantém a amizade e decidiu seguir cuidado do filho juntos Foto: reprodução

No entanto, no último fim de semana, ele foi sozinho a festa organizada pela esposa do cofundador do Google, Sergey Brin, Nicole Shanahan. Enquanto isso a cantora estava ocupada filmando um programa da Fox, em que atua como jurada.

Musk foi casado anteriormente com a escritora Justine Wilson, com quem teve cinco filhos: os gêmeos Griffin e Xavier, de 17 anos, e os trigêmeos Damian, Saxon e Kai, 15 anos.

Ele também foi casado — duas vezes — com a atriz Talulah Riley. Eles se casaram pela primeira vez em 2010, mas se divorciaram em 2012, se reconciliando um ano depois, e casando novamente. O casal se divorciou em 2016.