Vídeo mostra momento em que equipe da SpaceX vê a Terra do espaço pela 1ª vez

Sian Proctor, uma das turistas da missão Inspiration4, da SpaceX, divulgou um vídeo em que os viajantes veem a Terra pela cúpula de vidro da cápsula Crew Dragon pela primeira vez. Com duração de três dias, a viagem especial foi a primeira sem participação de astronautas profissionais.

A gravação mostra os tripulantes abrindo a cúpula e se surpreendendo com a vista do planeta a partir do espaço. No vídeo, é tocada a canção "Also sprach Zarathustra", composta por Richard Straus, famosa ao virar trilha sonora do filme "2001 - Uma Odisseia no Espaço", dirigido por Stanley Kubrick e lançado em 1968.

Questionada por um seguidor, Proctor afirmou ter sido dela a ideia de colocar o tema do filme para tocar. "Eu baixei-a no meu iPad antes do lançamento", comentou.

Além dela, Jared Isaacman, outro dos quatro tripulantes da missão, publicou imagens da viagem.

Projeto histórico

O projeto, de autoria do bilionário Elon Musk, levou civis como passageiros para promover a democratização do espaço.

A equipe, também composta pela enfermeira Hayley Arceneaux, 29 anos, e pelo veterano da Força Aérea norte-americana Chris Sembroski, 42, passou por treinamento de apenas seis meses — astronautas profissionais se preparam por anos.

Juntos, os quatro viajaram mais longe do que a Estação Espacial Internacional (ISS), a uma órbita de 575 quilômetros de altitude, e circularam o planeta mais de 15 vezes a cada dia.

Embora esteja sendo amplamente divulgada, a viagem terá detalhes mostrados no último episódio da série "Countdown: The Inspiration4 Mission to Space", da Netflix. Conforme o portal UOL, o último episódio da série será lançado no fim deste mês, "apenas alguns dias" após a missão.