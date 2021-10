Eliana muda visual e surpreende fãs na abertura do Teleton

A apresentadora Eliana estreou um novo visual na abertura do Teleton 2021, no SBT, e surpreendeu fãs com a mudança. De cabelo curto, a loira, que é embaixadora do programa, foi alvo de diversos cliques nessa sexta-feira (22).

"Cortei o cabelo ou botei peruca? A gente faz de tudo para chamar a atenção porque quero todo mundo falando do Teleton", brincou.

Eliana e o novo visual

No Instagram Stories, Eliana publicou fotos do look e perguntou aos seguidores: "Gostaram?", ao abrir uma enquete.

Eliana dividiu palco com o cantor Daniel, Pabllo Vittar, Maisa, Pequena Lô e Sergio Marone. A cantora Ivete Sangalo também participou da atração, de forma remota.