Elenco da série sobre tragédia na boate Kiss é divulgado pela Netflix

A série dramática inspirada na história real do incêndio na boate Kiss é uma das produções mais aguardadas da Netflix Brasil. A plataforma de streaming anunciou na manhã desta quinta-feira (10) o elenco que irá compor "Todo Dia a Mesma Noite", série que será contada em 5 episódios.

O enredo é baseado no livro "Todo Dia a Mesma Noite: A História não Contada da Boate Kiss". O drama é um relato de Daniela Arbex sobre a tragédia que deixou 242 jovens mortos em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, quando os universitários comemoraram a volta às aulas.

Elenco

Um dos protagonistas será interpretado pelo ator Paulo Gorgulho, que já gravou participação no remake de "Pantanal", na Globo, e está na série "Segunda Chamada", em cartaz no GloboPlay com duas temporadas.

O cast ainda inclui os atores Thelmo Fernandes, Bianca Byinton, Leonardo Medeiros, Débora Lamm, Raquel Karro, Bel Kowarick, Erom Cordeiro, Paola Antonini, Nicolas Vargas, Flávio Bauraqui e Laila Zaid, entre outros.

A série tem direção de Julia Rezende e Carol Minêm. O roteiro é de Gustavo Lipsztein. Realizada pela produtora Morena Filmes sob encomenda da Netflix, a série tem previsão de lançamento para 2023.