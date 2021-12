Réus da tragédia da Boate Kiss são condenados por mortes

Os quatro réus no caso da tragédia da Boate Kiss, que matou 242 pessoas em Santa Maria (RS), em 2013, foram condenados por homicídio com dolo eventual nesta sexta-feira (10). A sentença é lida no Tribunal do Júri no fim desta tarde.

Os réus do caso são: Elissandro Callegaro Spohr e Mauro Londero Hoffmann, sócios da boate Kiss; Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da Banda Gurizada Fandangueira, e Luciano Bonilha Leão, produtor musical.

Elissandro, que mandou acender o artefato pirotécnico e "teve a maior imputação", segundo o juiz, foi condenado a 22 anos e seis meses de reclusão. Mauro pegou 19 anos e seis e meses e Marcelo e Luciano, 18 anos.

Legenda: Julgamento termina nesta sexta (10) e tem presença massiva de familiares e amigos Foto: Divulgação/MPRS

O cumprimento da pena inicial é em regime fechado. Haverá possibilidade de regressão ao longo dos anos.

Boate Kiss

Ao todo, o incêndio na boate Kiss deixou 636 feridos e 242 mortos na noite do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. A tragédia é a maior com número de vítimas da história do Rio Grande do Sul, e a segunda do Brasil. A maioria dos mortos era jovem, entre 17 e 30 anos, e morador do município universitário gaúcho.