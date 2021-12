Mulher morre ao cair do 15º andar de prédio durante festa em Goiânia

A Polícia Civil investiga a morte de uma mulher que caiu do 15º andar de um prédio no Jardim Goiás, em Goiânia, na madrugada desta sexta-feira (10). A vítima tinha 42 anos e estava em uma festa acompanhada de outras quatro pessoas. As informações são do G1.

O boletim de ocorrência revela que dois homens e três mulheres, estas garotas de programa, estavam no apartamento no momento do acidente. O grupo estaria bebendo e usando drogas.

Ainda segundo o registro, essas testemunhas relataram que a mulher passou mal e desmaiou antes de cair do imóvel.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, do Corpo de Bombeiros e do Instituto Médico Legal estiveram no local na manhã desta sexta-feira para colher mais informações e retirar o corpo da vítima.

A ocorrência será investigada pela Delegacia Estadual de Investigação de Homicídio.