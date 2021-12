Sócio da boate Kiss, Mauro Hoffman se entrega à polícia em Santa Catarina

Mauro Londero Hoffman, de 56 anos, sócio da boate Kiss, entregou-se à Polícia, nesta quarta-feira (15), em Santa Catarina, segundo o G1. Ele é o terceiro entre os condenados pela morte de 242 pessoas e 636 feridas a cumprir pena pelos crimes nesta semana. A tragédia ocorreu na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 2013.

Mauro foi condenado a 19 anos e seis meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual.

Nesta terça (14), a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) informou que Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda Gurizada Fandangueira, se apresentou espontaneamente no presídio de São Vicente do Sul.

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) comunicou que o dono da Kiss, Elissandro Spohr, esteve no cartório do 2° Juizado da 1ª Vara do Júri, em Porto Alegre.

Ao todo, quatro pessoas foram condenadas por homicídio com dolo eventual, na última sexta sexta-feira (10). Resta, portanto, a prisão do assistente de palco da banda, Luciano Bonilha Leão, que deverá cumprir pena em São Vicente do Sul, conforme informou seu advogado Gustavo Nagelstein.



A Justiça havia permitido que eles respondessem pelos crimes em liberdade. No entanto, nesta terça, o Supremo Tribunal Federal (STF) derrubou o habeas corpus dos condenados

Tragédia na Boate Kiss

Ao todo, o incêndio na boate Kiss deixou 636 feridos e 242 mortos na noite do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. A tragédia é a maior com número de vítimas da história do Rio Grande do Sul, e a segunda do Brasil. A maioria dos mortos era jovem, entre 17 e 30 anos, e morador do município universitário gaúcho. Telegram

