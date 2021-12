'A mim o senhor não vai interromper' diz juiz a bombeiro no julgamento do caso boate Kiss

A postura do juiz responsável pelo julgamento sobre o incêndio na boate Kiss, Orlando Faccini Neto, voltou a chamar a atenção dos espectadores que acompanhavam a sessão de terça-feira (7). Durante o depoimento do diretor do Departamento Administrativo do Corpo de Bombeiros Militar, Gerson da Rosa Pereira, o magistrado aumentou o tom de voz ao ser interrompido pela testemunha.

"A mim, o senhor não vai interromper", repetiu diversas vezes.

Gerson era chefe de Estado Maior dos bombeiros de Santa Maria na época do incêndio. Ele foi o primeiro a ser condenado criminalmente pela tragédia, por fraude processual, em 2015.

A testemunha começou a responder os questionamentos do juiz antes das 15h. Quatro horas depois, ainda respondia à defesa, sendo que apenas a advogada do réu Marcelo de Jesus não lhe questionou.

Ao ser indagado pelo Ministério Público, Gerson fez considerações ao juiz, que concluiu que ele não dava o mesmo tratamento à promotora Lúcia Helena Callergari. O diretor ficou constrangido.

"Eu não estou depreendendo nenhum constrangimento. É necessário compreender que o senhor tratou de diversas questões do âmbito técnico que podem não ser relacionados com suas funções quando outras pessoas lhe questionaram. Ela está tratando de temas similares que os demais arguentes trataram com o senhor. Acredito que as questões que ela está lhe fazendo o senhor está escolhendo [responder ou não]", disse o magistrado.

A interpelação seguiu por mais alguns minutos, mas, após a testemunha reclamar de cansaço, Faccini decidiu suspender a sessão por 1h para a janta. Ao todo, o depoimento durou cinco horas.